Acidente de trânsito deixa seis pessoas feridas em Arapongas

Seis pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito na PR-218 na noite deste domingo (6) em Arapongas (PR) . A colisão envolveu dois veículos. Entre os feridos está uma criança de 9 anos.

Várias ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender as vítimas.

O acidente envolveu um Fiat Palio e um GM Astra. A colisão ocorreu nas proximidades do Conjunto Tropical.

Foto por TNOnline Acidente grave ocorreu nas proximidades do Jardim Tropical

Três feridos leves foram levados para a Santa Casa de Arapongas e outros três - com maior gravidade - para o Hospital Norte do Paraná (Honpar). Uma das vítimas precisou ser entubada ainda no local, com traumatismo craniano e politraumatismo.

Outras duas vítimas foram hospitalizadas com ferimentos considerados graves.



A criança de 9 anos foi encaminhada para a Santa Casa juntamente com a avó, que também ficou ferida.

