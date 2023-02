Acidente de trânsito causa a morte de motociclista em Arapongas

Da Redação

Rogério se envolveu em um acidente de trânsito na última terça-feira (21)

Um acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e um carro, foi registrado na última terça-feira (21), em um cruzamento ente as ruas Marabu e Pavão, no centro de Arapongas. O piloto da moto, identificado como Rogério Troian, chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital, mas, após alguns dias internado, acabou falecendo.

A vítima estava trabalhando quando se envolveu em um acidente com um Volkswagen Polo, ocupado por duas pessoas, que sofreram apenas ferimentos leves.

Rogério, por sua vez, ficou gravemente ferido e precisou ser levado rapidamente ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), onde permaneceu internado. No entanto, nessa sexta-feira (24), o motociclista acabou não resistindo aos ferimentos.

Familiares e amigos lamentaram, nas redes sociais, a partida precoce de Rogério.

