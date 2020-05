ACIA informa sobre funcionamento do comércio em Arapongas

Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA) informa que recentemente procurou os representantes das classes patronais e dos empregados, a fim de discutir a possibilidade de abertura do comércio no Dia Primeiro de Maio.

Esta seria uma forma de os empregados começarem a quitar o extenso saldo de horas devidas pela paralisação das atividades em março. Além disso, a antecipação de feriados faz parte do pacote da MP 927/2020, do Governo Federal, que estabelece soluções trabalhistas para a crise do coronavírus.

No entanto, as negociações entre os órgãos sindicais não avançaram. Com isso, o comércio não terá expediente nesta sexta (01).

TRABALHO AOS SÁBADOS

Em Arapongas, os expedientes aos sábados seguem a atual Convenção Coletiva da Categoria. Nos dois primeiros sábados de cada mês, as lojas trabalham até as 18h. Nos demais, até as 13h.

DIA DAS MÃES

Devido às recomendações dos órgãos de saúde contra aglomerações, não haverá expediente noturno na quinta e sexta anteriores ao Dia das Mães (07 e 08/05).