Acia divulga horários do comércio no fim de ano em Arapongas

A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA) divulgou informações sobre o funcionamento do comércio em horário especial no mês de dezembro. Segundo informações, a Convenção Coletiva do Comércio permanece em discussão entre os sindicatos patronal (Sincoval) e dos empregados (Sindecolon).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Segurança: Arapongas lança Operação papai Noel

No entanto, para que as lojas de Arapongas possam se programar para a abertura do comércio neste fim de ano, o presidente do Sincoval, Ovhanes Gava, destaca alguns pontos já definidos para Arapongas:

continua após publicidade

a) Abertura do comércio à noite: o comércio de Arapongas atende até as 22h a partir do dia 08 de dezembro;

b) Sábados: dias 02, 09, 16 e 23 de dezembro, o comércio funciona das 09h às 18h;

c) Domingo: o comércio abre no 17 de dezembro, das 09h às 17h; em 24 de dezembro, o comércio de Arapongas fica fechado;

continua após publicidade

d) Vale-refeição para dezembro: R$ 20;

e) Ano Novo: o comércio de Arapongas estará fechado de 31 de dezembro a 02 de janeiro (dia 02 é a compensação pelo aniversário da cidade).

Sincoval e Sindecolon devem ainda referendar o fechamento do comércio de Arapongas na Segunda-Feira de Carnaval (12 de fevereiro de 2024), como compensação pelo trabalho no dia 17 de dezembro. Os índices de reajuste salarial e demais cláusulas da Convenção Coletiva continuam em negociação.

Siga o TNOnline no Google News