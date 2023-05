Acesso à Rua Flamingos pela Rouxinol está interditado nesta segunda

Da Redação

A duplicação da Rua Rouxinol compreende um trecho de 800 metros

Motoristas que trafegam pela região central de Arapongas nesta segunda-feira, 15, devem evitar a região da Rua Rouxinol, que dá acesso à Rua Flamingos. Isso porque, o trecho está interditado temporariamente para adequações na via, que será duplicada.

De acordo com o setor de Trânsito da Guarda Municipal (GM), a rotatória que dava acesso à Rua Flamingos está sendo retirada do local para o avanço das obras de duplicação da Avenida Rouxinol. A previsão é de que o trecho permaneça interditado até as 15h, quando deverá ser devidamente sinalizado e liberado.

Obra

A duplicação da Rua Rouxinol compreende um trecho de 800 metros, que vai das imediações da faixa elevada; perto da sede da Secretaria de Cultura, até à Rua Rabilonga. A obra contará com ciclovia, canteiros, urbanização, arborização e iluminação de Led. A área a ser recapeada tem 9.098,96 m² e o trecho pavimentado de 7.824,46 m². Os serviços contam com investimentos de R$ 2,8 milhões advindos do governo do Estado, via Paraná Cidade.

