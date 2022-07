ACECA realiza doação de fraldas geriátricas para o Lar São Vicente

Da Redação

A ACECA realizou, no último dia 30, a doação de mais de 3000 fraldas geriátricas para o Lar São Vicente de Paulo de Arapongas. O material foi arrecadado durante campanha realizada pela entidade durante os meses de abril a junho.

O presidente da ACECA, Osvaldo Damião, explicou a escolha do Lar São Vicente foi devido as dificuldades que a entidade vem enfrentando para obter os produtos necessários para atender a demanda dos idosos. “Devido a pandemia as doações recebidas pelo Lar diminuíram consideravelmente. E por isso optamos por destinar as fraldas arrecadadas para eles”, afirmou.

A administradora do Lar São Vicente, Geane Rosa Cardeal da Costa, agradeceu a doação e destacou a importância da ação para a entidade. “Hoje nós temos 23 cadeirantes e o consumo médio é de 100 fraldas por dia. É um volume muito grande e nós dependemos das doações. Então é com muita gratidão que recebemos esses materiais”, disse.

Também acompanharam a doação o tesoureiro da ACECA, Antonio do Carmo Simões, e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), Anderson Carlos Molina.

O diretor da ACECA, Fernando Alves Martins, agradeceu o apoio das entidades parceiras, dos veículos de comunicação que ajudaram na divulgação da campanha e principalmente dos doadores. “Algo que começou com doações em unidades, ganhou corpo e muitos quiseram realizar suas doações em dinheiro. Desta forma a entidade levantou fundos e comprou as fraldas no atacado com um custo reduzido e aumentando assim a quantidade arrecadada”, relatou.

Sobre a campanha

A Campanha de Arrecadação de Fraldas Geriátricas é uma das ações de responsabilidade social desenvolvido pela ACECA. O trabalho segue a ideologia da associação de realizar eventos que também tragam benefícios à sociedade.

Essa é a segunda edição da campanha. Na primeira foram doadas mais de 1000 fraldas para o Hospital Irmandade da Santa Casa de Arapongas.

A ação contou com o apoio da Acia, do CRC-PR, do Sescap-PR e do Sima.

Sobre o Lar São Vicente de Paulo

Fundando em 1966, o Lar São Vicente de Paulo de Arapongas é uma instituição filantrópica, que tem como prioridade oferecer um atendimento humanizado à população idosa, em regime de acolhimento institucional.

A entidade, que tem capacidade para 49 idosos, atualmente atende 39. A instituição com uma equipe composta por 18 funcionários, entre eles, cuidadores de idosos, enfermeiras, zeladoras, cozinheiras, diretoria, entre outros.

Para a manutenção dos serviços prestados aos idosos, a entidade conta mensalmente com arrecadações e outras doações.

