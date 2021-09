Ação recolhe 3.200 kg de lixo eletrônico em Arapongas

Da Redação

Em nova edição do bota-fora do lixo eletrônico, município de Arapongas recolheu, no último sábado (25), 3.200 kg de eletrônicos e também eletrodomésticos inservíveis, além de 500 pneus em desuso. O evento foi realizado pelo Rotary Club de Arapongas Amanhecer e Cooperativa de Recicladores da Zona Sul, e coordenado com o apoio do gerente de comércio, Silvano Santos.

“Tivemos uma boa participação da comunidade. Além do recolhimento e correta destinação aos materiais, nós arrecadamos também fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis que serão destinadas para famílias carentes”, disse Santos.

A ação teve o apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas, Guarda Municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Indústria e Comércio e Secretaria de Segurança. Todo o material recolhido foi revertido para a Cooperativa de Recicladores da Zona Sul.