Da Redação

Ação recolhe 3.100 kg de lixo eletrônico em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas divulgou nesta terça (14), que a 19ª edição da coleta de lixo eletrônico e pneus, organizada pela Cooperativa de Recicladores Cidade dos Pássaros e Rotary Club Amanhecer Arapongas, recolheu 3.100 kg de lixo eletrônico em evento realizado no último sábado (11).

Foram recolhidos 3.100 kg de lixo eletrônico; 450 lâmpadas incandescentes e fluorescentes; 12 pneus, além da arrecadação de mais de 300 brinquedos que serão distribuídos para as crianças da Casa Lar e da Escola Municipal Rural São Carlos, na região do Araguari.

Segundo um dos organizadores do evento e servidor municipal, Silvano Santos, a última ação do ano teve bons resultados. Com isso, novas edições serão programadas para o ano que vem.

“Tivemos um resultado bacana. Nesta semana, vamos fazer a entrega dos brinquedos para as crianças. O material coletado será revertido para os cooperados da Cidade dos Pássaros. Queremos agradecer todos os envolvidos. Nosso muito obrigado e estaremos de volta no primeiro semestre de 2022”, disse. O vice-prefeito Jair Milani e o secretário do Meio Ambiente, Renan Manoel também acompanharam parte das ações.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Arapongas, GMA, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Segurança Pública e Trânsito