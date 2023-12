Ação rápida da PM termina com 2 presos e moto recuperada em Arapongas

Uma rápida ação da Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, terminou com dois homem presos e uma motocicleta com alerta de furto recuperada na tarde desta sexta-feira (1º). A ocorrência teve início depois que um sargento informou uma equipe Rocam que os suspeitos passaram por ele na BR-369, sentido Apucarana, com a moto furtada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o sargento da PM começou a seguir a motocicleta para não perder os homens de vista e a equipe de apoio também se envolveu na perseguição. Segundo relato das autoridades, as informações eram passadas em tempo real para a Copom, e a central transferia as localizações via rádio para os policiais da Rocam.

A dupla foi finalmente abordada pelos policiais militares em frente a faculdade Facnopar. No local, foi confirmado que a motocicleta Honda CG 125 Fan havia sido furtada e estava sem a chave. Os dois homens foram identificados e levados para a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

