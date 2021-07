Da Redação

Abrigo Emergencial estende acolhimentos até quarta-feira (4)

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), vai estender os acolhimentos aos moradores em situação de Rua até a próxima quarta-feira, 04. O abrigo está montado no Palácio do Bolão – anexo à Secretaria Municipal de Esporte, sito à Rua das Pombas, nº 784, nas proximidades do Ginásio de Esporte Luiz A. Zin. E realiza o acolhimento (pernoite), a partir das 17h00.

continua após publicidade .

O abrigo conta com uma linha específica para informações: 9 9668-8206.

SERVIÇOS – O espaço disponibiliza acesso a banhos; alimentação; dormitórios; café da manhã, doação de roupas e calçados, itens de higiene pessoal, além de encaminhamentos para o Centro Pop.

continua após publicidade .

CÃES – Muitos dos moradores de Rua têm a companhia de seus cãozinhos. Pensando nisso, o abrigo emergencial adequou também um espaço para os cachorros, com casinhas e cobertores.

DOAÇÕES – Muitas doações de roupas de inverno estão sendo encaminhadas ao abrigo. Quem quiser doar, basta se direcionar até o abrigo, ou entrar em contato com a Semas, pelo telefone: 3902- 1335 ou com a Secretaria de Esporte, através do telefone: 3902 – 1114.

O Abrigo Emergencial conta com os trabalhos da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), com a parceira da Secretaria de Saúde, Secretaria de Esportes, Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, além do apoio de grupo de vereadores.