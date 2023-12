Abertura do Natal Luz 2023 é sucesso em Arapongas; veja fotos

O Papai Noel chegou em Arapongas, norte do Paraná, para comemorar oficialmente a abertura do Natal Luz 2023. Um grande público se reuniu neste domingo (3) para acompanhar o momento, que contou com uma ampla recreação para as crianças, além de distribuição de algodão doce, pipoca e outras guloseimas – tudo gratuito.

As festividades natalinas aconteceram na Estação Cultural Milene, com organização da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle). Por volta das 17h30, o Bom Velhinho, junto com a Mamãe Noel e sua comitiva, percorreu a Avenida Arapongas, saindo da Praça da Igreja Matriz.

Já na Estação Milene, foram recepcionados pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre; pela primeira-dama, Gisele Salles; pelo secretário de Cultura, Geison Cortez; e outros secretários municipais e vereadores da base aliada. As crianças também faziam fila e aguardavam ansiosamente o momento de fotos e troca de abraços com o Noel.

A abertura do Natal Luz 2023 também contou com a entrega simbólica da chave da cidade para o Bom Velhinho feita pelo prefeito. "É com alegria que abrimos a programação do Natal Luz em Arapongas. Momento de confraternização, amor, bondade, solidariedade e respeito entre as pessoas. É lindo ver o brilho no olhar de cada criança. Um momento mágico”, disse Sérgio Onofre.

Luzes natalinas

E para deixar a Cidade dos Pássaros cada vez mais no clima natalino, no início da noite deste domingo, aconteceu o acendimento das luzes de Natal. Os cenários iluminam e encantam pontos cruciais da cidade, como a Praça Mauá, Praça da Igreja Matriz e os arredores da Secretaria de Cultura.

Desfiles

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), um dos responsáveis pelo evento, os grandes desfiles de Natal – com a participação de mais de 100 artistas, trios elétricos e diversas alas temáticas acontecerão nos dias 13/12 (quarta-feira), 18/12 (segunda-feira) e 21/12 (quinta-feira), na Avenida Arapongas, sempre a partir das 19 horas.

O trajeto será saindo da rotatória do Posto Trabuco (final da Avenida Arapongas) subindo em direção à Praça Mauá.

