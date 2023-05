Abertas as inscrições para o Campeonato Mateus Romera, em Arapongas

Da Redação

Campeonato de Futsal Mateus Romera

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esporte, informou nesta terça-feira (9) que estão abertas as inscrições para o 13º Campeonato de Futsal Mateus Romera. O evento esportivo reúne as categorias: adulto masculino, adulto feminino e Master masculino. “Vale lembra que, as disputas das equipes masculinas valem apenas para jogadores da região do Conjunto Flamingos. Já na categoria Master a competição é para equipes de toda a cidade - jogadores acima de 37 anos. Equipes femininas, para jogadoras de 14 anos ou mais, também de toda a cidade”, disse o coordenador do ginásio Mateus Romera, Nilson Gasparini.

Bairros contemplados na categoria adulto masculino: Águias, Monte Carlo I e II, São Carlos, San Raphael I, II, III, IV, V, VI Del Condor, Nossa Senhora das Graças, Andorinha, Ilha Bela, Flamingos I, II e III). Categorias feminino e Master: equipes de qualquer bairro da cidade.

INSCRIÇÕES

Para participar basta inscrever as equipes até o dia 12 de junho.

As fichas de inscrição e o regulamento poderão ser retirados no ginásio Mateus Romera ou pelo site: https:// www.arapongas.pr.gov.br/esporte

IMPORTANTE: As fichas deverão ser entregues somente no ginásio de esportes Mateus Romera.

CONGRESSO

O congresso técnico será realizado no dia 13 de junho, às 19h30, na Escola Municipal Alzira Horvatich.

COMPETIÇÕES

Os jogos serão realizados no ginásio de esportes Mateus Romera (Rua Saí Verde, 145 - Conj. Flamingos). O campeonato terá início no dia 19 de junho.

