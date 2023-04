Abertas as inscrições para eleição do Conselho Tutelar de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Estão abertas as inscrições para a eleição da nova composição do Conselho Tutelar

A Prefeitura Municipal de Arapongas informou que estão abertas as inscrições para a eleição da nova composição do Conselho Tutelar – mandato 2024/2028. O edital foi publicado por meio da Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas (CMDCA), e pode ser conferido através deste link.

continua após publicidade .

(edital complementar com detalhamento sobre teste escrito)

INSCRIÇÕES

continua após publicidade .

As inscrições para o cargo são gratuitas e estarão abertas de 03 a 28 de abril, das 08:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 horas, na sede do CMDCA, localizada na Av. Gaturamo, 1.000 (fundos do CRAS CSU); de segunda a sexta-feira.

Importante: O processo de habilitação dos candidatos consiste na apresentação da documentação e teste escrito; ambos de caráter eliminatório.

ELEIÇÃO

continua após publicidade .

A eleição do Conselho Tutelar será realizada no dia 01 de outubro de 2023, nas dependências da Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi (R. Pavão, 26 - Centro) - das 08:00 às 17:00. Todos os eleitores de Arapongas podem votar, devendo apresentar o título de eleitor acompanhado de qualquer outro documento oficial com foto.

REMUNERAÇÃO

O cargo de Conselheiro Tutelar é remunerado, atualmente, em cerca de R$ 4.134,00 e o mandato tem duração de 04 (quatro) anos.

continua após publicidade .

Última edição bateu recordes de participação popular

Em 2019, a Eleição do Conselho Tutelar de Arapongas foi considerada a maior já realizada no município, com a presença ativa de 3.668 eleitores. Ao todo, 19 candidatos participaram do pleito. O grupo eleito tomou posse em janeiro de 2020, composto por cinco conselheiros (as) titulares e cargos de suplentes - por ordem de votação.

Siga o TNOnline no Google News