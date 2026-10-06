A pedido do público, show da Ana Castela na ExpoArapongas muda de horário; veja
Festa começa nesta sexta-feira (9) e marca o aniversário de 79 anos do município
A Prefeitura de Arapongas e a organização da ExpoArapongas, que vai celebrar os 79 anos do município, comunicam que o show da cantora Ana Castela será antecipado a pedido do público. A apresentação, inicialmente marcada para acontecer por volta da meia noite dessa sexta (09), foi remarcada para as 22h devido aos inúmeros pedidos de pais e mães que desejam levar os filhos para ver a Boiadeira.
-LEIA MAIS: Ana Castela e Us Agroboy abrem a Expo Arapongas 2026 nesta sexta-feira
A ExpoArapongas será de 09 a 11 de outubro, no Expoara Centro de Eventos (Rua Guaratinga, nº 4455, Parque Industrial II), com valor de estacionamento fixo a R$ 25, bebidas a preços tabelados e atrações para todos os gostos. A entrada vai ter preço simbólico de um quilo de alimento não perecível, que vai compor cestas básicas a serem doadas a entidades e famílias necessitadas através da Assistência Social.
Em todos os dias, a abertura dos portões será às 18h, com Espaço Gastronômico.
Na sexta, haverá atrações locais, Us Agroboy e Ana Castela.
No sábado, mais shows de artistas locais, seguidos de Turma do Pagode e Marcos & Belutti.
No domingo (11), a programação inclui artistas locais, Jennifer & Stephany, JirayaUai e Luan Pereira.
Conforme a organização, a ideia é um evento para todos os gostos em Arapongas, com opções de diversas atrações, variedade de artistas e diversidade de estilos de música, desde o pagode ao sertanejo e DJ.
PROGRAMAÇÃO
- SEXTA-FEIRA
- Artistas locais
- Us Agroboy
- Ana Castela
- SÁBADO
- Artistas locais
- Turma do Pagode
- Marcos & Belutti
- DOMINGO
- Artistas locais
- Jennifer & Stephany
- JirayaUai