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Arapongas
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BOIADEIRA

A pedido do público, show da Ana Castela na ExpoArapongas muda de horário; veja

Festa começa nesta sexta-feira (9) e marca o aniversário de 79 anos do município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A pedido do público, show da Ana Castela na ExpoArapongas muda de horário; veja
Autor Ana Castela é um dos shows mais esperados - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Arapongas e a organização da ExpoArapongas, que vai celebrar os 79 anos do município, comunicam que o show da cantora Ana Castela será antecipado a pedido do público. A apresentação, inicialmente marcada para acontecer por volta da meia noite dessa sexta (09), foi remarcada para as 22h devido aos inúmeros pedidos de pais e mães que desejam levar os filhos para ver a Boiadeira.

-LEIA MAIS: Ana Castela e Us Agroboy abrem a Expo Arapongas 2026 nesta sexta-feira

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A ExpoArapongas será de 09 a 11 de outubro, no Expoara Centro de Eventos (Rua Guaratinga, nº 4455, Parque Industrial II), com valor de estacionamento fixo a R$ 25, bebidas a preços tabelados e atrações para todos os gostos. A entrada vai ter preço simbólico de um quilo de alimento não perecível, que vai compor cestas básicas a serem doadas a entidades e famílias necessitadas através da Assistência Social.

Em todos os dias, a abertura dos portões será às 18h, com Espaço Gastronômico.

Na sexta, haverá atrações locais, Us Agroboy e Ana Castela.

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No sábado, mais shows de artistas locais, seguidos de Turma do Pagode e Marcos & Belutti.

No domingo (11), a programação inclui artistas locais, Jennifer & Stephany, JirayaUai e Luan Pereira.

Conforme a organização, a ideia é um evento para todos os gostos em Arapongas, com opções de diversas atrações, variedade de artistas e diversidade de estilos de música, desde o pagode ao sertanejo e DJ.

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PROGRAMAÇÃO

  • SEXTA-FEIRA
  • Artistas locais
  • Us Agroboy
  • Ana Castela
  • SÁBADO
  • Artistas locais
  • Turma do Pagode
  • Marcos & Belutti
  • DOMINGO
  • Artistas locais
  • Jennifer & Stephany
  • JirayaUai

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