A Cresol está chegando em Arapongas; saiba mais

Da Redação

Em 2021, a cooperativa encerrou o ano com R$ 16,8 bilhões em ativos e destacou sua solidez entre as instituições financeiras cooperativas

ACresol é um Sistema Cooperativo que se desafiou a ser e fazer a diferença e hoje se destaca como uma das principais cooperativas de crédito do Brasil. Em breve vai inaugurar sua primeira agência em Arapongas/PR.

A agência pertence à Cooperativa Cresol Norte Paranaense, que abrange em sua área de atuação 31 municípios no norte do paraná e mais 104 municípios em Minas Gerais, com a totalidade de quase 9 mil cooperados.

Projetada para criar uma experiência ainda mais cooperativa, o espaço apresenta uma ampla e moderna estrutura para atender os cooperados, com o objetivo principal de posicionar a Cresol como instituição financeira cooperativa comprometida com a vida financeira dos seus cooperados e com as regiões onde atua.

Segundo Claudomiro Garcia, Presidente da cooperativa, a ambientação e marca da Cresol refletem plenamente a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos cooperados, oferecendo-lhes soluções financeiras adequadas e viáveis. “Além disso, os resultados da Cooperativa de Crédito são revertidos para a região, contribuindo para o desenvolvimento local”.

Sobre a Cresol

Com 27 anos de história, mais de 720 mil cooperados e mais de 700 agências de relacionamento em 17 estados, a Cresol é uma instituição financeira que está se consolidando entre as principais cooperativas financeiras do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais. Em 2021, a cooperativa encerrou o ano com R$ 16,8 bilhões em ativos e destacou sua solidez entre as instituições financeiras cooperativas.

