“A comunicação está em suas mãos”: Arapongas lança projeto de Libras

Com uma aula inaugural, nesta quinta-feira, 02, foi lançado oficialmente o projeto de Libras “A comunicação está em suas mãos”, que vai atender a Rede Municipal de Ensino de Arapongas e também servidores das demais secretarias municipais. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), com o apoio do curso de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o objetivo é ampliar o conhecimento do maior número de servidores, possibilitando maior inclusão social daqueles que necessitam de atendimento especializado na linguagem de sinais. “Damos hoje um importante passo, que agrega todo o funcionalismo público em um bem comum. Não apenas os nossos estudantes, mas também os demais servidores municipais terão acesso ao ensino de Libras, aumentando o acolhimento e inclusão. Algo fantástico”, disse o prefeito Sérgio Onofre.

Além disso, é intenção da administração oferecer em uma segunda etapa o aprendizado aos comerciários interessados, em parceria com a ACIA. A pedido do prefeito Sérgio Onofre, a assessoria estuda, inclusive, um projeto que conceda benefício aos estabelecimentos comerciais que tiverem pelo menos um funcionário habilitado em Libras, podendo ser com desconto no ISS ou no IPTU.

Nas instituições de Ensino, a linguagem em Libras será integrada como disciplina já em 2023. Todo o trabalho será desenvolvido por meio do Centro Municipal Especializado (Cemear), tendo como base o ensino de Libras no cotidiano dos alunos ouvintes como segunda língua. Para a aprendizagem em Libras, os estudantes ouvintes desenvolverão técnicas através de atividades práticas, com execução de sinais e acompanhamento de professores especializados, utilização de materiais didáticos - livros, apostilas, DVD’s, vídeos, dicionários digitais ou manuais. A metodologia de aprendizagem deve contar também com jogos-da-memória, dominó, adivinhações, bingo de letras, associação de ideias, encaixe com alfabeto em Libras, entre outros. A coordenadora do Cemear, Kátia Messerlian, apontou os avanços que o projeto traz. “Estamos vendo hoje a concretização de um sonho, que será ampliado para todo o quadro de servidores municipais. Um grande marco para o ensino inclusivo”, falou.

A implementação da disciplina será feita de maneira gradativa nas escolas municipais – iniciando com os estudantes dos 1º, 2º e 3º anos (a partir de 2023). Já com os estudantes dos 4º e 5º anos, a partir de 2024. Um projeto piloto com a mesma proposta foi iniciado em quatro escolas municipais: Dr. Antônio Grassano Jr, Padre Germano Mayer, Júlio Savieto e Escola Municipal Aleydah Costa Santos Oliveira, com estudantes dos 1º aos 3º anos.

Já para os servidores municipais, as aulas serão semanais (toda segunda-feira), com duração de uma hora, no auditório do Paço Municipal. As inscrições podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDD3ileAx8zqgk8w2gJmaALlmWl94WmdU4_zny2qUL-YQkdg/viewform.

Participaram também secretários municipais, vereadores da base aliada, entre eles, o vereador Márcio Nickenig, apoiador do projeto, professores, instrutores e demais funcionários.

