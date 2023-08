7ª Festa do Ovo e do Abacate reúne grande público; veja as fotos

Um grande público prestigiou a 7ª edição da Festa do Ovo e do Abacate, evento promovido pela Comunidade Colônia Esperança - com o apoio da Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle). O tradicional evento aconteceu no último final de semana (dias 19 e 20 de agosto) e superou as expectativas dos organizadores. “Sucesso total, acima da expectativa. Ficamos contentes com o resultado. E por mais um ano, exaltamos a nossa história, cultura e trabalho”, mencionou Aderson Tokushima.

Abrindo a programação no sábado (19) a Associação Paranaense de Avicultura (APAVI) realizou a segunda edição de seminário com temas relevantes e técnicos para a avicultura, com especialistas e gestores de granjas na discussão de diversos temas. O encontro aconteceu no auditório do Sindicato da Indústria Moveleira (SIMA), na Praça Dr. Júlio Junqueira, reunindo também autoridades, entre elas, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.

Seguindo o cronograma, as festividades deram continuidade em frente ao Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Colônia Esperança, com barracas de comidas à base de ovos, entre outros quitutes, programação artística e cultural com raízes japonesas e uma grande confraternização entre os avicultores e a comunidade.

No mesmo dia, a tradicional Missa em Ação de Graças em louvor a Assunção de Nossa Senhora foi celebrada, com a presença do bispo Dom Carlos José. A abertura oficial aconteceu às 20h, com a presença de autoridades. “A Colônia Esperança tem grande representatividade estadual na produção de ovos e também de abacate. E esta festa já faz parte do calendário municipal. Um importante momento que reúne famílias, amigos e produtores da região”, falou o prefeito Sérgio Onofre.

No domingo (20) a programação começou às 10h, com a abertura da praça de alimentação, seguido de apresentações musicais, grupo de Aikido, Coroação do Príncipe e Princesa das Estrelas, Bom Odori, apresentação do Taiko: Ryukyu Koku Massuti Daiko Brasil/ Filial Londrina (Tambores japoneses) e encerramento da Praça de Alimentação, às 20h.

Participaram também o vice-prefeito, Jair Milani, o procurador jurídico do município, Rafael Cita, deputado estadual, Pedro Paulo Bazana, vereadores da base aliada, secretários municipais e representantes de comunidades e entidades.

VOCÊ SABIA?

Arapongas é um dos municípios paranaenses que mais produz ovos no Paraná, de acordo com dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além do ovo, outro alimento rico em nutrientes ganha espaço na produção regional é o abacate Margarida, fruto diferenciado produzido, também, na Colônia Esperança, comunidade rural fundada por imigrantes japoneses que iniciou a avicultura na região.

