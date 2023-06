5ª Pré-conferência reúne profissionais da Assistência Social

O evento aconteceu no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su.

Na última terça-feira (20) a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) realizaram a 5ª Pré-Conferência Municipal da Assistência Social em Arapongas. O local escolhido foi Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su, do Jardim Petrópolis.

O encontro foi direcionado aos conselheiros do CMAS e servidores que atuam na Semas e em demais serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O ato contou com a presença da secretária da pasta, Terezinha Canassa, vice-presidente do CMAS, Marcelo Emgydio, e o secretário de Administração, Gabriel Esper.

“O nosso quinto e último encontro antecede a nossa Conferência Municipal de Assistência Social marcada para julho. Foi um encontro produtivo para alinharmos ainda mais os aspectos favoráveis para a qualidade dos serviços socioassistenciais”, mencionou Canassa.

PROPOSTAS – Com a presença de 51 pessoas, a Pré-conferência tratou sobre o cofinanciamento para as entidades com repasses de recursos do município, Estado e Governo Federal - para manutenção dos serviços; divulgação e publicação das ações do CMAS; formação de profissionais de forma continuada; manter e ampliar equipe mínima com atendentes sociais e equipe técnica (assistente sociais e psicólogas nos serviços - conforme preconiza NOB RH SUAS); regulamentação dos benefícios de Segurança Alimentar por parte da SESAN; que hoje sobrecarregam a Assistência Social; aprimoramento do Cartão Comida Boa; equiparação salarial dos trabalhadores do SUAS frente à hora técnica conforme prevê a legislação de cada categoria; redução do tempo de aposentadoria para técnicos do SUAS para 25 anos (devido sobrecarga, stress, desgaste ) assim como o professor; fazer cumprir a resolução 39/2010/CNAS - que prevê que fralda geriátrica e leite especial são de responsabilidade da área da Saúde; rever regras de permanência das famílias no programa Bolsa Família - visando a emancipação das mesmas. Ainda na oportunidade, já foi aprovado o cofinanciamento para manutenção dos serviços. Todos os encontros tiveram como tema central: encontros debatem: a “Reconstrução do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): O SUAS que temos e o SUAS que queremos”

“Essas propostas e as com as demais aprovadas anteriormente, serão sistematizadas e apresentadas para discussão nos grupos de trabalho para análise e aprovação na XIII Conferência Municipal de Assistência Social de Arapongas”, disse a assistente social, Ismailda de Lima - que também integra a comissão organizadora da Conferência, sendo conselheira do CMAS.

Arapongas já se prepara para a Conferência Municipal no dia 06 de julho

Diante de todos os esforços e pré-conferências, Arapongas já organiza a XIII Conferência Municipal de Assistência Social - que será no dia 06 de julho. Com credenciamento a partir das 12h30, no CCI Tia Su.

