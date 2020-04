Arapongas licita duas escolas que somam quase R$ 10 milhões

A Prefeitura de Arapongas, através da Gerência de Licitação, realizou na manhã de segunda-feira (27) a primeira fase do processo de licitação para construir mais duas escolas no município.

Trata-se de uma unidade no Jardim Paulista, com orçamento inicial de R$ 4,9 milhões, e outra no Jardim Caravelle, onde serão investidos outros R$ 4,7 milhões. “São duas conquistas muito importantes, que vão atender duas regiões da cidade que estão se tornando cada vez mais populosas. Ficamos felizes em poder anunciar obras de peso mesmo num período difícil como este pelo qual o Brasil está passando”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

A escola do Jardim Paulista será construída na Rua Sabiá do Brejo, sendo que os recursos foram viabilizados pelo município com apoio do deputado federal Pedro Lupion (DEM). Já a escola do Jardim Caravelle será construída na Rua Negaça, com recursos obtidos através do deputado federal Luciano Ducci (PSB).

Cada escola terá 3.228,08 metros quadrados. O projeto também compreende uma quadra poliesportiva em cada unidade.Sete empresas participaram desta fase da licitação, sendo duas de Maringá, duas de Londrina, uma de Palmitinho (RS), uma de Cascavel e outra de Ituporanga (SC). A etapa consiste no recebimento dos envelopes com documentos e propostas de preços.

Embora o orçamento inicial some R$ 9,6 milhões, a expectativa agora é para saber em quanto a concorrência entre as empresas interessadas baixará os custos.