Região do Bandeirantes em Arapongas recebe campanha de vacinação contra a gripe nesta terça 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bandeirantes, realiza nesta terça-feira (28), das 9h às 17h, a vacinação contra a gripe que irá atender idosos acima dos 60 anos, caminhoneiros (com a apresentação de CNH categorias: C, D e E), e pessoas portadoras de doenças crônicas.

A vacinação será realizada no Salão Paroquial da Igreja São José, situada na Rua Japim, 599 - Jardim Bandeirantes.

"Reforçamos o chamado para que as pessaos desses grupos prioritários que ainda não se vacinaram, nos procure amanhã(28), no salão da Igreja do Jd. Bandeirantes, para que sejam imunizadas. É importante atingirmos um grande alcance vacinal. Saúde em primeiro lugar", afirma o gerente da UBS Bandeirantes, Luis Chavioli.