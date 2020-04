GM de Arapongas encerra mais uma festa e apreende duas armas

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas encerrou mais uma festa na tarde de domingo (26). O evento era realizado na região da Estrada Gleba Orle. Duas armas foram apreendidas.

Conforme a GM, no local estavam aproximadamente 30 pessoas. Durante revista pessoal, com duas pessoas foram encontrados porções de maconha. Eles seriam usuários de drogas.

Em um carro, que seria do organizador do evento, a GM encontrou um revólver calibre 22. A GM localizou um outro revólver calibre 32 no lixo do banheiro, um homem foi preso.

O Conselho Tutelar foi chamado pois no local haviam menores de idade. Os dois usuários, o organizador da festa e o outro homem foram levados para a 22º Subdivisão Policial de Arapongas.

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), reforça a toda população que está mantida a suspensão de eventos ou festas de qualquer natureza que resultem na aglomeração de pessoas, como forma de combate à disseminação do coronavírus (Covid-19). Entre as medidas constam a suspensão de atividades em cinemas e demais locais de eventos; casas noturnas; tabacarias; boates; salões de festas e similares; clubes, associações e congêneres; áreas comuns; salões de festa; playgrounds; piscinas e academias de condomínios; parques públicos e similares. O texto traz também a suspensão de festas de qualquer natureza – públicas ou privadas, que aglomerem pessoas em locais distintos para tanto: salões de festa; chácaras e etc.

No dia 19 uma operação em Arapongas também encerrou uma festa que era realizada na cidade.