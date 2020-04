Festas e eventos continuam proibidos em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), reforça a toda população que está mantida a suspensão de eventos ou festas de qualquer natureza que resultem na aglomeração de pessoas, como forma de combate à disseminação do coronavírus (Covid-19). Entre as medidas constam a suspensão de atividades em cinemas e demais locais de eventos; casas noturnas; tabacarias; boates; salões de festas e similares; clubes, associações e congêneres; áreas comuns; salões de festa; playgrounds; piscinas e academias de condomínios; parques públicos e similares. O texto traz também a suspensão de festas de qualquer natureza – públicas ou privadas, que aglomerem pessoas em locais distintos para tanto: salões de festa; chácaras e etc.

Conforme explica o secretário de Segurança, Paulo Argati, as equipes da Guarda Municipal e Polícia Militar permanecerão em ações de fiscalização, além de checagem de denúncias desta natureza. “A equipe técnica da Saúde, com apoio do prefeito Sergio Onofre, decidiu manter a suspensão desses eventos como meio de prevenção à disseminação do coronavírus. Nós, enquanto segurança, vamos continuar na fiscalização e recebimento de denúncias. Sendo necessário, vamos novamente intervir e tomar as medidas cabíveis os responsáveis. Pedimos a todos que respeitem as orientações. Assim que for viável, será permitida a retomada dessas atividades”, disse.

No último domingo (19), festa realizada em uma chácara na estrada da Aliança foi finalizada por ação das forças de segurança do município. No local, cerca de 100 participantes, entre eles 20 adolescentes, realizavam evento em total desacordo com as orientações contra a pandemia. Não bastasse isso, a Polícia também encontrou no local drogas e uma arma de fogo com munições.

A organizadora, com uma amiga que divulgou o evento pelas redes sociais, foram encaminhadas para a 7ª. Cia e, em seguida, para a Delegacia.Argati acrescenta que a Sestran disponibiliza ramais telefônicos para denúncias relacionadas ao descumprimento dos decretos municipais durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). Além do 153, a população pode denunciar através dos telefones 9 9180- 0073/ 3902-1010 ou 0800 - 645 - 9060.