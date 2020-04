Agência do Trabalhador orienta sobre atendimentos em Arapongas

A Agência do Trabalhador de Arapongas informa a população sobre os serviços e atendimentos prestados no setor, como a retomada de funcionamento em horário normal (das 8h00 às 17h00). Contudo, as recomendações de saúde dos Decretos Municipais de enfrentamento à disseminação do coronavírus (Covid-19) devem ser cumpridas, entre elas, o uso obrigatório de máscaras.

Confira os serviços:

- Carteira de Identidade: Somente entrega. O agendamento para realização da Carteira de Identidade está suspenso pelo Instituto de Identificação de Curitiba.

- Seguro Desemprego: Retorno dos atendimentos presenciais referentes ao seguro desemprego através de agendamento. O trabalhador pode acessar o site: www.justica.pr.gov.br para agendar, ou também através do aplicativo da Carteira Digital, ou site Emprega Brasil https://empregabrasil.mte.gov.br . Caso o trabalhador opte em fazer o procedimento pelo aplicativo e seja solicitado confirmação do posto, deverá em seguida acessar o site www.justica.pr.gov.br para validar o agendamento.

A partir desta segunda-feira (27), iniciarão os agendamentos para solicitação do Seguro Desemprego.

- Seguros judiciais ou empregadas domésticas: Estão sendo feitos atendimentos presenciais. O trabalhador deve entrar em contato diretamente na Agência do Trabalhador para agendamento de horário para o atendimento.

- Entrega de currículos: A Agência do Trabalhador informa que estão sendo feitos os recolhimentos de currículos para vaga de atuação no frigorífico (com experiência) e mecânico de manutenção. Os currículos também podem ser enviados para o email: agarapongas@trabalho.pr.gov.br

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvidas, ligue: 3902- 1312 – Agência do Trabalhador.