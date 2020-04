Sima entrega 500 testes para Covid-19 na Prefeitura de Arapongas 

Na manhã desta sexta-feira (24), a diretoria do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima) entregou ao prefeito Sérgio Onofre 500 testes rápidos para o coronavírus (Covid-19). Os testes, com registro na Anvisa, foram repassados à Secretaria Municipal de Saúde. Também estiveram presentes o presidente do Sima, Irineu Munhoz, o diretor executivo, Sílvio Luiz Pinetti, Moacir Paludetto Júnior, que atualmente está em apoio à Secretaria Municipal de Saúde, o superintendente médico da Secretaria, Fernando Marques, além de secretários municipais e outros membros da administração.“Como já dissemos antes, está é uma contribuição de extrema importância. Nossos agradecimentos à diretoria do Sima, na pessoa de seu presidente, o empresário Irineu Munhoz”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre. Munhoz, por sua vez, frisou a importância de toda a comunidade se unir na luta contra o coronavírus. Segundo ele, a diretoria do Sima entendeu que no momento a melhor forma de ajudar a Secretaria Municipal de Saúde foi fazendo a doação deste lote de testes.Fabricados pela Acro Biotech e importados pela Unica Pharmaceuticals, os testes são imunocromatográficos de fluxo lateral para a detecção qualitativa de anticorpos em amostras de sangue, soro ou plasma humano. “É importante destacar que esses testes têm 98,6% de eficácia, um altíssimo grau, e demoram entre 10 e 20 minutos para se ter o resultado, que é facilmente interpretado pelo examinador”, afirma Fernando Marques de Marcos. Paulo Almeida, representando a Unica Pharmaceuticals, frisou que, por ser um teste que detecta a presença ou ausência de anticorpos IgG ou IgM, produzidos pelo corpo humano contra o vírus da Covid-19, se qualquer um deles der positivo, deve ser considerado como um paciente com o coronavírus. Nesse caso, a Vigilância Epidemiológica será acionada para que seja realizada a chamada contraprova, a fim de firmar o diagnóstico. O teste não detecta outra infecção (gripe, resfriado etc), sendo altamente específico para o Covid-19, não havendo reações cruzadas. Desse modo, se o sintoma for causado por uma gripe comum, o teste dará negativo.Paulo Almeida afirma que a Unica Pharmaceuticals está no Brasil há dois anos, tem sua sede em São Paulo e um centro de distribuição em Curitiba. Além de ampla linha de produtos farmacêuticos, ela disponibiliza testes para a Covid-19 e ventiladores mecânicos, o que vem fazendo dela uma empresa muito procurada nesta fase da pandemia. Caso haja outras empresas ou grupos empresariais interessados em doações semelhantes, seu contato é (44) 99174 7644.