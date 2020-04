Sanepar e Controle de Endemias realizam serviços de desinfecção para enfrentamento da Covid-19, em Arapongas

Nesta manhã (24), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhou os serviços de desinfecção em combate ao coronavírus (Covid-19), que têm sido desenvolvidos em pontos estratégicos do município, especialmente naqueles de alto fluxo de pessoas. Na oportunidade, as pulverizações internas e externas ocorreram no Centro de Especialidades Jaime de Lima e 24 Horas Alberto Esper Kallas, na Vila Industrial, com a apoio do Controle de Endemias. Além disso, a Sanepar também reforçou as ações preventivas em ambos os locais. Para a desinfecção, a Sanepar utilizou hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa). Tal ação é uma parceria conjunta com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e com a Polícia Militar, atendendo também os municípios de Cambé, Rolândia e Apucarana.

“Esse serviço é extremamente necessário no combate à disseminação do coronavírus. Recebemos esse reforço espetacular da Sanepar, contribuindo ainda mais com a atuação que temos desempenhado em Arapongas há semanas. Com essa iniciativa, a Sanepar supre as necessidades dos municípios. ”, disse Onofre. Ele acrescentou também que as equipes do Controle de Endemias de Arapongas também estão empenhadas nas ações voltadas ao combate e prevenção da dengue. Através de serviços de bloqueio, remoção de criadouros e orientação à população. O munícipio soma até o momento 221 casos confirmados de dengue.

Os serviços de desinfecção por parte da Sanepar em Arapongas beneficiaram também o Hospital Irmandade Santa Casa, Hospital Norte Paranaense – Honpar, e Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As ações foram acompanhadas pelo gerente-geral da Sanepar na Região Nordeste, Rafael Malaguido.