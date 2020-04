PM de Arapongas prende homem por tráfico na manhã desta sexta-feira

Um homem foi preso por tráfico de drogas no começo da manhã desta sexta-feira (24), na Rua Eurilemos, Vila São João, em Arapongas.

A prisão foi realizada pelo serviço de inteligência (P2) da polícia militar (PM), depois de cerca de 40 dias de investigações sobre a atuação do suspeito.



Através de denúncias anônimas, os policiais descobriram que o traficante realizava a venda de drogas no local, sempre no período da manhã, para não levantar suspeitas.



Na manhã desta sexta-feira, durante uma vigilância, foi possível observar uma movimentação atípica do suspeito, que se demonstrou inquieto, saindo e retornando para o interior de sua residência várias vezes, trazendo um objeto nas mãos e dispensando em um terreno ao lado da casa. Neste momento, a polícia deu voz de abordagem, mas o suspeito tentou fugir correndo, sendo alcançado pelos policiais. Ele informou que o objeto dispensado se tratava de um tablete de maconha, pesando 1 quilo.



Na casa do suspeito, não foi encontrado mais quantidade de drogas, apenas uma balança de precisão que também foi apreendida. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia.