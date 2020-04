PRF apreende 415 quilos de maconha com irmão gêmeo de traficante preso horas antes, em Arapongas

Menos de três horas após ter apreendido 467,3 quilos de maconha, a mesma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu outros dois homens com mais 415,9 quilos da droga, também na BR-369, em Arapongas, norte do Paraná.

Um dos dois novos presos, de 19 anos de idade, é irmão gêmeo de um integrante da dupla presa mais cedo.

Por volta de 13 horas, os agentes da PRF avistaram dois carros transitando em alta velocidade pela rodovia, e passaram a segui-los.

Durante a tentativa de abordagem, a viatura policial colidiu na traseira de um dos carros, um Toyota Corolla. Um quatro policiais que estavam no veículo sofreu escoriações, por conta do acionamento do airbag da viatura.

Tanto o motorista do Corolla quanto o do outro carro, um Ford EcoSport, foram presos em flagrante por tráfico e receptação. O irmão gêmeo do traficante preso pela manhã dirigia o EcoSport. O outro preso tem 30 anos de idade.

O Corolla havia sido roubado em dezembro do ano passado, no município de Matão (SP). E o EcoSport, em janeiro deste ano, na mesma cidade do interior paulista. Ambos tinham placas falsas.

Aos policiais rodoviários federais, a dupla relatou ter saído de Guaíra (PR), e pretendia levar a maconha até Ribeirão Preto (SP).

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Arapongas. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. E o de receptação, de um a quatro anos.

Na soma das duas ocorrências, a PRF apreendeu 882,3 quilos de maconha, recuperou quatro carros roubados e prendeu quatro envolvidos.