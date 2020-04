PRF prende dupla com 467 quilos de maconha em Arapongas (PR) e recupera dois carros roubados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 467,3 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (23) em Arapongas, na região norte do Paraná.

A droga era transportada em dois carros, ambos com placas falsas, abordados na BR-369, nas imediações da praça de pedágio.

Os dois motoristas, de 19 e 35 anos de idade, foram presos em flagrante.



Aos policiais rodoviários federais, os dois disseram que saíram de Campo Mourão (PR) e que pretendiam levar a carga ilícita até São Paulo (SP).

A equipe da PRF identificou a placa original do Hyundai ix35. O utilitário esportivo havia sido furtado no último dia 4 de fevereiro em São João da Boa Vista (SP). A placa verdadeira do outro carro, uma Mitsubishi Pajero Dakar, ainda está sendo apurada.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Arapongas. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. E o de receptação, de um a quatro anos.