Sobe para 221 os casos positivos de dengue em Arapongas

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Controle de Endemias reforça o alerta em relação à dengue em Arapongas. Segundo o último boletim epidemiológico do dia 12 a 18 de abril, o município atingiu 221 casos confirmados para dengue (sendo 156 casos autóctones – adquiridos dentro do município e 65 importados). Ao todo, são 886 notificações; 232 casos em investigação e 433 casos negativos. Na semana anterior – de 05 a 11 de abril, foram registrados 174 casos confirmados. “ De uma semana para outra registramos 47 casos confirmados a mais. Arapongas já se encontra em estado de alerta. Nossos agentes de combate a endemias têm realizado ações de bloqueio em toda a cidade, tendo em vista que as notificações estão presentes em vários bairros. A cada notificação fazemos toda delimitação do local – em um raio de 300 metros, bloqueio e remoção dos focos e possíveis criadouros. Os serviços consistem ainda na aplicação da UBV costal, sempre após às 18h. Essa aplicação é para a eliminação do mosquito adulto”, afirma o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

O controle de endemias reforça ainda que é fundamental a ação de cada indivíduo na luta, combate e prevenção da dengue, com atitudes diárias e simples que podem coibir a proliferação do mosquito, sendo elas: não deixar água parada, manter as lixeiras tampadas e protegidas das chuvas, fazer a troca constante de água das vasilhas dos animais, manter os pratinhos de vasos de plantas sempre limpos e com areia até a borda, verificar e limpar o coletar de água da geladeira ou ar condicionado, limpeza dos vasos sanitários, embalar bem as garrafas para descarte nas lixeiras, limpeza das calhas, descartar corretamente entulho e lixo, guardar os pneus em local coberto ou fazer furos para não acumular água, entre outros.

“ O mês de abril ainda é bem típico para a proliferação do mosquito. É de maio em diante – com a chegada do inverno , que há a chance de diminuição proliferação por conta das baixas temperaturas que se torna lenta. Contudo, as ações de combate agora podem refletir muito lá na frente. Não podemos nos descuidar jamais. E assim, contamos com a colaboração de todos e todas”, acrescenta Pardini.

No Paraná - A Secretaria da Saúde do Paraná segue em alerta para combate à dengue, epidemia instalada no estado desde o início do ano e que confirma 128.405 mil casos no boletim semanal divulgado ontem (22). Aumentou também o número de mortes provocadas pela doença no Paraná: 6 óbitos que estavam em investigação, foram confirmados neste informe. Desde o início do monitoramento, em julho de 2019 até agora são 111 mortes causadas pela infecção.