Samu Arapongas recebe equipamentos de proteção individual

Nesta quinta-feira (23), o Samu de Arapongas recebeu novos equipamentos de proteção individual (EPI’s), advindos do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ao todo foram entregues 30 caixas com 50(cada) máscaras cirúrgicas; um pacote com 10 unidades de aventais descartáveis; 15 unidades de máscaras PFF2; dois óculos de proteção; duas caixas com 100 unidades cada de luva para procedimentos G; cinco caixas com 100 unidades cada de luvas para procedimentos M; quatro caixas com 100 unidades cada de luvas para procedimentos P; duas máscaras face shield protetor – que cobre todo o rosto e seis caixas com 100 unidades cada de toucas descartáveis. “ Em decisão conjunta com a 16ª Regional de Saúde e os municípios contemplamos prioritariamente os profissionais que atuam no Samu. Em Arapongas já fizemos a entrega de todo o material na base do Samu para utilização nos atendimentos, priorizando a saúde dos profissionais, bem como a dos pacientes. São insumos de uso fundamental em meio à pandemia do coronavírus”, enfatizou o superintendente médico da Secretaria de Saúde, Dr. Fernando Marques.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que profissionais da saúde utilizem os equipamentos de proteção para que não fiquem expostos a pacientes suspeitos de contaminação pelo coronavírus (Covid-19).