Sesan Arapongas orienta para cadastro do programa Cartão Comida Boa

O Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e da Celepar, iniciou o credenciamento de estabelecimentos comerciais interessados em fornecer alimentos pelo Cartão Comida Boa. O programa atenderá pessoas vulneráveis e será custeado pelo governo por meio do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza.

Em Arapongas, a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), tem orientado os donos de supermercados, mercearias, entre outros estabelecimentos que comercializem alimentos e que tenham interesse em efetuar o cadastramento junto ao programa. “ Estou encaminhando um manual de cadastramento de supermercados e demais estabelecimentos para a utilização dos vouchers do Programa comida Boa do Estado do Paraná e a apresentação do programa. O objetivo do Governo é atender o máximo de famílias carentes possíveis neste momento tão difícil que temos passado nessa pandemia. Neste primeiro momento estamos enviando o Processo de Cadastramento dos estabelecimentos para que posteriormente possam realizar a venda dos alimentos com pagamento pelo Cartão Comida Boa”, explica a secretária da Sesan, Niele Melo.

Cadastros Estabelecimentos - O credenciamento deve ser feito por meio do aplicativo SeuVale Empresas. Ele pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos Google Play. Os requisitos necessários ao aparelho podem ser consultados em Manual Cadastramento Estabelecimento, que é acessado após clicar no campo Manuais Seu Vale do site www.cartaocomidaboa.pr.gov.br.

Depois de baixado o aplicativo, o estabelecimento interessado deverá seguir os sete passos detalhados no mesmo manual para Criar Minha Conta. Confirmado o aceite dos termos de condição de uso, o credenciamento é encerrado com o cadastro da conta bancária em que pretende receber o pagamento, conforme orienta o Manual: http://www.ampr.org.br/arquivos/File/COMIDA_BOAcomocadastrarasempras.pdf

Dúvidas ou informações ligar: 3902 - 1148 - Sesan.

Beneficiários - O programa é direcionado às famílias que têm Cadastro Único para que comprem produtos alimentícios durante a pandemia do coronavírus. O valor mensal de cada vale é de R$ 50 que, a princípio, tem duração de três meses. Os beneficiários começarão a receber os vouchers assim que os trâmites legais estejam encerrados e haja estabelecimentos comerciais credenciados no aplicativo para o atendimento. A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) será a responsável pela distribuição dos cartões. As informações serão previamente repassadas aos beneficiários.