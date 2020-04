Vacinação contra a gripe acontece no Salão da Igreja Santo Antônio em Arapongas nesta quarta

Desde às 9h, a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado nesta quarta-feira (22), nova etapa da Campanha de Vacinação contra a gripe, no Salão da Igreja Santo Antônio. Estão sendo atendidos idosos acima dos 60 anos, doentes crônicos (com a apresentação de receita médica ou qualquer outro que comprove a doença), e caminhoneiros (com a apresentação da CNH categoria C,D ou E).

A vacinação segue durante o dia, até o final das doses.

O Salão da Igreja Santo Antônio está localizada Rua Batuquira, 100 - Vila Bernardes.