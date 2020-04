Câmara de Arapongas retoma atividades administrativas nesta quarta

Após reunião com todos os vereadores, o presidente da Câmara em exercício, vereador Miguel Messias, assinou um Decreto que determina a volta às atividades administrativas internas, de segunda a sexta-feira, no horário das 12h às 17 horas, sem atendimento ao público. A medida vale a partir desta quarta-feira (22).

O decreto determina ainda que fica suspensa a realização de teletrabalho (home office) pelos servidores; os setores e departamentos devem funcionar com número reduzido de servidores, operando em regime de escala e em dias e horários a serem acordados com o superior hierárquico.

"As novas medidas servem para que continuemos a preservar a saúde de nossos servidores, vereadores e comunidade que busca eventuais atendimentos na Câmara", disse Miguel Messias, lembrando que as atividades foram paralisadas no dia 20 de março devido à pandemia do novo corona vírus.

Para retornar com segurança, a Câmara irá disponibilizar máscaras, luvas, tapete com água sanitária para higienização dos calçados, álcool gel e terá uma pessoa para medir a temperatura de todos os servidores.

Em relação às sessões, o presidente em exercício da Câmara informa que elas serão retomadas a partir do dia 27 de abril.