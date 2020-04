Médica é coagida após desconfiar de abuso sexual em criança durante consulta em Arapongas

A Guarda Municipal (GM) foi acionada na tarde desta segunda-feira (20) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas, depois que uma médica suspeitou de abuso sexual contra uma criança de 12 anos.

A menina estava sendo examinada durante uma consulta, pois de acordo com familiares, estaria com um quadro de diarreia. Durante os exames, foi constatado pela médica que o ânus da criança estava dilacerado, despertando a suspeita de abuso. Ao serem comunicados sobre a suspeita, os familiares se irritaram e passaram a ficar exaltados, sendo necessária a presença da GM.



Uma Conselheira Tutelar esteve no local para acompanhar o caso, e dar sequência aos procedimentos cabíveis. A polícia militar foi acionada para confecção do Boletim de Ocorrência. A médica, informou que confeccionaria um boletim de ocorrência na delegacia, pois sentiu-se coagida pelos familiares. A Conselheira informou que a menor ficaria aos cuidados da família até resultados de exames apuração dos fatos.