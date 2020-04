Controle de Endemias atua com serviços de desinfecção em Arapongas

Nesta segunda-feira (20), equipes do Controle de Endemias de Arapongas executaram novos serviços de desinfecção em combate ao coronavírus (COVID-19). Com início às 6h30, os pontos estratégicos que receberam a pulverização mediante a utilização de um composto de amônia quaternária de quinta geração e peróxido de hidrogênio foram a UPA, PAI, 24 Horas Alberto Esper Kallas, Terminal Urbano e Terminal Rodoviário. “Estão em atuação as mesmas equipes que realizam os bloqueios relacionados ao combate à dengue. No caso da desinfecção do coronavírus, aumentamos a vazão do produto em 1 litro por minuto. No caso da dengue, a vazão é de 70 a 100 ml por minuto”, explica coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini. Conforme o setor, os serviços são realizados a cada três dias, com a finalidade de evitar a proliferação da COVID-19 em ambientes de alto fluxo de pessoas.