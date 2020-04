Cisam Arapongas recebe aparelho cardiotopógrafo 

Nesta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde recebeu, por meio de uma parceria do Hospital Irmandade Santa Casa de Arapongas, um aparelho cardiotopógrafo — equipamento responsável pelo teste de cardiografia, método biofísico não invasivo de avaliação do bem-estar fetal, consistindo no registro da frequência cardíaca fetal e das contrações uterinas.O aparelho será instalado do Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), para avaliação em gestantes de alto risco. A partir desta sexta-feira (24), o cardiotopógrafo já entrará em funcionamento, através da atuação da equipe de alto risco do Cisvir.“Esse importante aparelho nos foi cedido pela Santa Casa e trará grande suporte nos atendimentos às nossas gestantes de alto risco. Com o aparelho instalado no Cisam, essas pacientes não terão mais a necessidade de serem encaminhadas ao Cisvir em Apucarana, o que facilita o acompanhamento gestacional. Agradecemos à Santa Casa pelo gesto”, afirma o prefeito Sergio Onofre.A entrega foi acompanhada por Moacir Paludetto Jr, que está em apoio à Secretaria de Saúde.