Arapongas começa a receber testes rápidos para Covid-19 nesta semana

Arapongas vai receber, até o final deste mês, 2.500 testes rápidos para Covid-19, que serão utilizados em pacientes que se encontram em isolamento domiciliar, com suspeita da doença.

De acordo com o Superintendente Médico da Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, Fernando Marques, os primeiros 500 testes são referentes a uma doação realizada pelo Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA) ao município, e deverão chegar ainda nesta semana.



Outros 2 mil testes foram comprados, com recursos próprios, pela prefeitura de Arapongas, e tem previsão de chegar entre os dias 25 e 30 de abril.



“Estes testes rápidos são capazes de identificar se o paciente teve ou tem o vírus. Nossa prioridade é realizar os testes nas pessoas que estão em isolamento, apresentando sintomas da doença. Hoje, em Arapongas, temos 164 pessoas nesta situação. Também deveremos testar sintomáticos respiratórios que procurarem atendimento nos serviços de Saúde da cidade e pessoas que tenham tido contato com pacientes confirmados”, afirmou.



O superintendente informou ainda que o município já está viabilizando a compra de outros 2 mil testes, com as mesmas características, que detecta a presença de antígeno, ou seja, consegue detectar a quantidade de carga viral mesmo antes dos sintomas, o que vai agilizar o atendimento de pessoas que apresentarem os sintomas da doença no município.



De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Estadual da Saúde (SESA), até a manhã desta segunda-feira (20), Arapongas conta com 13 casos positivos para coronavírus, 1 óbito e 5 casos em investigação.