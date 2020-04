Briga em família acaba com um homem preso em Arapongas

Um homem de 48 anos foi preso pela polícia militar (PM) de Arapongas, na tarde deste domingo (19), no bairro Novo Baroneza, depois de agredir e ameaçar familiares.

Conforme o relatório da PM, a filha do detido juntamente com seu namorado fez contato com a equipe policial para denunciar que o pai estaria em sua casa, embriagado, agredindo a todos que estavam presentes e ameaçando pegar uma faca para matar o genro.



A equipe policial foi até o local e chamou pelo homem que teria cometido as agressões, porém ele se recusava a atender, gritando que não iria falar com ninguém. Depois da insistência dos policiais, ele foi conversar com a equipe, momento em que foi constatado embriaguez, e o homem passou a empurrar um dos policiais e não cooperar com a ação, se recusando a apresentar documentos. Dessa maneira, por se mostrar agressivo e tentar agredir os policiais, ele recebeu voz de prisão, e foi encaminhado até a delegacia.