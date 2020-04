Operação fecha festa em área de lazer em Arapongas

Na tarde deste domingo(19), equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Samu, Conselho Tutelar e fiscalização da Secretaria de Saúde, realizaram uma operação em uma festa na região da Estrada do Aliança. O evento descumpre as determinações do Decreto Municipal(nº 216/20 de 17 de abril de 2020) que determina a suspensão até o dia 24 de abril de 2020, visando melhor estudo e definição de regras sanitárias, as seguintes atividades: cinemas e demais locais de eventos; casas noturnas; tabacarias; boates; salões de festas e similares; clubes, associações e congêneres; áreas comuns; salões de festa; playgrounds; piscinas e academias de condomínios; parques públicos e similares; parques públicos ou similares. O texto traz também a suspensão de festas de qualquer natureza – públicas ou privadas, que aglomerem pessoas em locais destintos para tanto: salões de festa; chácaras e etc.

No referido evento, que contava com a presença de aproximadamente 100 participantes, entre eles cerca de 20 adolescentes, as equipes da GM e PM apreenderam uma pistola 9mm carregada com duas munições; porções de maconha e sete comprimidos de ecstasy, e dinheiro – supostamente arrecadado durante a entrada. O dono da arma não foi localizado. A jovem que assumiu ser a responsável pela festa e uma amiga que contribuiu na digulvação do evento nas redes sociais foram encaminhadas à 22ª subdivisão da Polícia Civil. Conforme o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, a dona da festa foi enquadrada no artigo 268 – do Código Penal ( Infração de medida sanitária preventiva/descumprimento de decreto: infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena – detenção de um mês a um ano, multa.). “ Foram localizadas diversas irregularidades que foram totalmente contra os decretros estabelecidos em meio ao enfretamento do COVID-19. Além disso, apreendemos drogas, munições e armas. Muitos adolescentes também foram localizados e encaminhados pelo Conselho Tutelar. A dona da festa e uma amiga foram encaminhadas à 7ª CIPM para a formulação dos trâmites e depois conduzidas à delegacia. Estamos atentos a todo e qualquer tipo de irregularidade. Na prestação dos serviços e cumprimento da lei”, disse Argati.

A Sestran disponibiliza ramais telefônicos para efetuação de denúncias relacionadas ao descumprimento dos decretos municipais durante a pandemia do coronavírus(COVID-19) . Além do 153, a população pode denunciar através dos telefones: 9 9180- 0073/ 3902-1010ou 0800- 645 - 9060.