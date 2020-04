Arapongas tem 31 casos suspeitos de Covid-19 e 5 pessoas curadas 

Boletim divulgado neste domingo (19) pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 31 casos suspeitos de Covid-19 estão sendo investigados. Ainda conforme o relatório das 13 pessoas diagnosticadas com a doença, uma morreu e outras cinco foram curadas.



Já a região chegou a 40 casos da doença. A informação foi confirmada no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado na tarde deste domingo (19).

Conforme informações do relatório os municípios com casos confirmados são Apucarana (11), Arapongas (13), Faxinal (1), Marumbi (2), Ivaiporã (6), São João do Ivaí (6) e Manoel Ribas (1).