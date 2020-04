Um acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu por volta das 15h30 deste sábado (18), na BR-369 próximo da empresa Belagrícola entre Apucarana e Arapongas. Um idoso de 73 anos morreu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um carro modelo Chevrolet Onix com placas de Apucarana bateu na traseira da moto. O condutor, o idoso de 73 anos morreu no local.

O motorista do carro a princípio não sofreu ferimentos. Ele está no local com a PRF.