Mais um caso de coronavírus é confirmado em Arapongas

Mais um caso de Covid-19 foi confirmado em Arapongas. Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta sexta-feira (17), aponta que o município tem 13 casos da doença.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde trata-se de paciente do sexo feminino, de 50 anos, que começou a apresentar os sintomas em 09/04. A paciente trabalha em outro município. No dia 13/04, passou por atendimento na UPA com perda do olfato e paladar, tosse, falta de ar e dor torácica. Foi isolada e feita a coleta do material de análise. Ela havia tido contato com outra pessoa deste município onde trabalha e que também testou positivo para Covid-19;

Ela encontra-se em isolamento domiciliar. Ela mora com familiares, que não apresentam sintomas. O quadro da paciente é estável.