Coronavírus: araponguenses aderem ao uso de máscaras

Em boa parte da área central de Arapongas é fácil notar que muitas pessoas, entre lojistas e consumidores, aderiram ao uso de máscaras. Com ações de orientação diária por parte das equipes da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Nesta sexta-feira (17), nos períodos da manhã e tarde, atividades de conscientização e também fiscalização foram efetivadas. O uso massivo de máscaras ganhou ainda mais reforço por meio do último decreto municipal (Nº 208/20, de 10 de abril de 2020), que estabelece a medida como reforço para evitar a transmissão comunitária da COVID-19. Com especificações essenciais, os tópicos de cuidados elencam atitudes como obrigatoriedade do uso de máscaras aos usuários/consumidores; para embarque no transporte público coletivo e acesso ao terminal; para uso de táxi ou transporte compartilhado de passageiros; para acesso aos estabelecimentos considerados como essenciais (supermercados, mercados, farmácias, entre outros, já autorizada a abertura nos decretos anteriores); para acesso aos estabelecimentos comerciais, somado a outras regras deste Decreto; para o desempenho das atividades em repartições públicas e privadas. Além das máscaras, demais protocolos de saúde também são aderidos, entre eles uso de álcool 70% nos estabelecimentos; distanciamento em filas; testagem de temperatura e controle de entrada, entre outros.

Para o superintendente médico, Fernando Marques De Marcos, uma corrente do bem tem se prolongado pelas ruas da cidade, fortalecendo o combate ao coronavírus, com atitudes que fortalecem todo o trabalho que vem sendo executado desde o último mês, especialmente pelas equipes atuantes na linha de frente do Plano Municipal de Contingência. “Isso se trata de uma responsabilidade social. Onde um zela pelo outro, aplicando na prática medidas recomendas por todos os órgãos de saúde. Vamos manter as nossas fiscalizações e ações de orientação”, afirma.

Autocuidado e cuidado ao próximo – Seguindo esse exemplo, dona Darcy dos Santos, 53, se diz atenta aos cuidados em relação à saúde em meio à pandemia. E não apenas o autocuidado, mas também o bom senso e cuidado com o próximo. “Usar a máscara, álcool em gel e demais ferramentas de proteção visa à minha saúde, mas também da minha família, e daqueles que encontramos ocasionalmente quando necessitamos sair de casa, por exemplo. Todos temos que nos unir. Se cada um fizer a sua parte, sairemos logo dessa situação, em nome de Deus”, finalizou.