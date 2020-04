Alunos do Ensino Fundamental passam a receber kits de atividades para período de aulas em casa

Nesta sexta-feira (17), todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, iniciaram a distribuição dos Kits de Atividades Dirigidas – com lições pedagógicas e orientações complementares para que os alunos pratiquem em casa durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e Esporte e em parceria com as Secretarias Municipais de Educação visa consolidar as aprendizagens iniciadas neste ano letivo, mantendo vínculos com a rotina de estudos. As atividades servirão como monitoramento da frequência e aproveitamento escolar de cada aluno. Em cada uma delas, constará prazo para a realização.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semed), já no período da manhã cerca de 70% dos pais ou responsáveis pelos alunos matriculados no período vespertino já haviam feito a retirada do material. Ainda hoje (17), no período da tarde, as Escolas Municipais seguem com a entrega dos kits até às 17h. A Semed informa ainda que os pais que não puderam retirar os kits até o fim desta tarde, serão orientados pelas Escolas para uma nova data e horários, prevista já para a próxima semana.

“ Tivemos um bom fluxo de distribuição dos kits pela manhã, sem qualquer aglomeração de pessoas, além da aplicação das medidas de saúde. Cerca de 70% dos pais dos alunos da manhã já fizeram a retirada. Seguimos com os serviços também na parte da tarde. Não á impedimento algum dos pais de alunos que estudem no período da manhã retirarem os kits na parte da tarde, ou vice e versa. O importante é que todos os alunos do ensino fundamental tenham as atividades e as pratique em casa”, afirma o secretário de Educação, Luiz Roberto dos Santos.

Recomendações - A Secretaria de Educação orienta aos pais ou responsáveis dos alunos para a retirada do Kit de Atividades em cada uma das Escolas. Segue da seguinte maneira:

- Retirada dos kits a partir do dia 17 de abril (sexta-feira), nas Escolas na qual os alunos estão matriculados.

- É necessário o uso de máscaras para ser atendido.

- Não levar as crianças.

- Os horários de retiradas dos KITS serão: das 07h30 às 11h30/ 13h às 17h (Os horários poderão ser divididos por turma, conforme a necessidade de cada Escola).

- Para os alunos do EJA – Ensino para jovens e adultos, as retiradas dos kits vão acontecer no período noturno (das 19h às 22h).

Alunos da Educação Infantil (CMEI’s) – A Secretaria Municipal de Educação explica ainda que para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil uma nova estratégia será adotada. Será mantida a suspensão do Calendário Escolar e, durante esse período de Regime Especial será proposto um novo Calendário de Reposição das Aulas. “ Aos nossos pequenos alunos da Educação Infantil não é possível a aplicação de atividades não presenciais, pois são muito pequenos. Por isso, um novo calendário de atividades presenciais será estudado, e assim que possível, colocado em prática. De maneira que todos os pais sejam informados previamente.