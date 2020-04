Arapongas ganha painel turístico 

Quem tem passado pela Avenida Arapongas notou uma novidade. A prefeitura acaba de instalar um painel turístico no canteiro central próximo à praça Mauá.

Com os dizeres Eu Amo Arapongas, o painel segue um padrão que vem sendo adotado em várias cidades do país com objetivo da valorização dos espaços públicos.

Segundo o secretário de Obras e vice-prefeito, Jair Milani, o painel foi desenvolvido por uma empresa especializada e fixado em uma base de concreto feita pelos servidores municipais.

Com letras com cerda de 2,5 metros de altura, o painel está finalizado. "Faltam agora apenas alguns ajustes de paisagismo, mas apenas isso," comenta.

Segundo o secretário, o painel foi planejado e contratado há alguns meses e a aceitação da população tem sido positiva. "Esperamos que o painel traga um pouco de ânimo para a população nesse período difícil," disse.

PRAÇA MAUÁ

O painel foi instalado próximo à Praça Mauá, cujo processo de revitalização, iniciado em março do ano passado está em fase final. Segundo Milani, o projeto chega a 95%.

Já foram instalados equipamentos como Academias da Terceira Idade (ATI`s), bancos, lixeiras e parquinho infantil. A fonte está em fase de testes e já foram feitas melhoras na iluminação.

O projeto envolve R$1,4 milhão de investimentos, com recursos contratados através do Paranacidade.

FOTO: SÉRGIO RODRIGO