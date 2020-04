Restaurantes, bares e conveniências voltam a funcionar em horário normal em Arapongas

A Prefeitura Municipal de Arapongas informa que a partir desta quinta-feira (16) está permitido o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares e conveniências em horário normal. Isso deve ao fato de o proprietário de uma das conveniências do município ter ingressado com medida judicial e obtido decisão favorável, inclusive com base em decreto federal, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em relação a esses estabelecimentos, o último decreto municipal (Nº 208/20, de 10 de abril de 2020) estabelecia que os atendimentos fossem realizados de segunda a sexta-feira, no máximo até às 20h. Permanecerão em vigor obrigatoriamente as práticas e ações preventivas de combate à disseminação do coronavírus (Covid-19), já estabelecidas em decreto anterior (Nº 190/20 de 31 de março de 2020). São elas: lotação de 30% (trinta por cento) da no alvará de capacidade do local, reduzir número de mesas, manter distanciamento mínimo de 3 (três) metros entre cada mesa, suspender a utilização do sistema de buffet, (self service), fornecer máscaras e álcool em gel ou álcool 70% para todos os funcionários e usuários, determinar o uso pelos funcionários de toucas e máscaras no manuseio de alimentos e utensílios, entre outras exigências sanitárias.

Feira da Lua - A nova determinação permite também a retomada imediata da Feira da Lua, realizada todas as quintas-feiras, no Pátio do Ginásio de Esportes Luiz A. Zin.



Feiras Livres - De acordo com a Prefeitura de Arapongas, as demais Feiras Livres, realizadas nos bairros e centro da cidade, também deverão ser retomadas no decorrer dos próximos dias. Tal decreto em específico deve ser publicado ainda nesta semana.