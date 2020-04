Prefeitura de Arapongas divulga perfis dos três pacientes diagnosticados com Covid-19

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou na tarde desta quinta-feira (16), que foram confirmados três novos casos de coronavírus (Covid-19) no município. Sobre esses novos casos, informa ainda o que segue:

O 10º caso trata-se de uma paciente de 19 anos, da área da saúde, que teve contato prévio com um caso positivo. Ela teve início dos sintomas no dia 02/04, passando pelo Pronto Atendimento Municipal (PAM) no dia 09, com sintomas de tosse seca, dor de cabeça, diarreia e dor no corpo. Foi colocada em isolamento. A paciente na atualidade permanece na sua residência, em isolamento domiciliar com a família e sendo acompanhada pelas equipes de saúde e Vigilância Epidemiológica, com quadro estável e boa evolução.

O 11º caso é um paciente do sexo masculino, 38 anos, que retornou de viagem ao Estado do Ceará no dia 06/04. No dia 08 começaram os sintomas de tosse seca, falta de ar, febre e dor de cabeça. Passou por atendimento médico no dia 09/04, com os mesmos sintomas, sendo também feito o isolamento domiciliar. Paciente estável, com boa evolução clínica.

O 12º caso é um paciente do sexo masculino, 34 anos. Começou com sintomas de tosse, dor no peito e calafrios no dia 22/03. No dia 24, teve perda do olfato e do paladar. Manteve-se isolado e no dia 08/04, já não apresentando sintomas, procurou laboratório particular em outra cidade (onde residem familiares), realizando teste para Covid-19, testando positivo no dia 13/04. Vale a pena salientar que o paciente está há mais de 15 dias sem sintomas, apresentando um quadro estável e, pelos critérios clínicos, estando próximo de receber alta. O paciente está em isolamento domiciliar, juntamente com a família.