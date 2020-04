Arapongas segue com serviços de desinfecção em combate ao coronavírus

Dando continuidade aos serviços de desinfecção no período de combate ao novo coronavírus (COVID-19), equipes da Vigilância Sanitária e setor do Controle de Endemias realizaram nesta quinta-feira(16), a pulverização no centro de Arapongas. As ações são executadas mediante a utilização de um composto de amônia quaternária de quinta geração e peróxido de hidrogênio, com a finalidade de evitar a proliferação de vírus em ambientes de alto fluxo de pessoas. Ontem (15), os mesmos serviços aconteceram nas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas, Pronto Atendimentos 18 Horas, e também no Terminal Rodoviário.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde esse procedimento deve ser realizado a cada três dias, em diversas regiões do município. “Esse trabalho de desinfecção também é importante e aliado eficaz no combate ao COVID-19, unindo é claro às demais ações já recomendadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais de saúde. Como por exemplo, evitar a aglomeração de pessoas, lavagem adequada das mãos, uso de álcool em gel, uso de máscaras e distanciamento social”, acrescenta o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.