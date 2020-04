Arapongas segue cronograma da vacinação contra a gripe

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Saúde segue com o cronograma da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, recomendado pelo Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira (16), equipes realizaram o esquema de vacinação na Cadeia Pública de Arapongas, tanto para a população carcerária, como para os profissionais do local. Amanhã (17), uma nova ação será realizada no Salão Comunitário da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, situado na Rua Teu-Teu, 623 - Jardim Aeroporto, a partir das 9h. Tal ação será destinada aos idosos acima dos 60 anos; portadores de doenças crônicas e caminhoneiros (esses profissionais devem estar munidos de CNH, categorias: C, D ou E).

Também no dia 17 de abril (sexta-feira), a partir das 9h, o esquema de vacinação será realizado às equipes da Guarda Municipal (GM) e Polícia Militar (PM).

“ Para os idosos acima dos 60 anos vamos realizar mais uma ação, na sexta (16), que já vai incluir também outros grupos prioritários, conforme cronograma de vacinação determinado pelo Ministério da Saúde. Até agora, 15 mil pessoas, entre idosos dessa faixa etária e profissionais da saúde já foram vacinados. Nesses próximos dias novas ações de vacinação serão realizadas, a fim de termos um alcance vacinal esperado”, diz o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

A partir de 09 de maio serão vacinados: Professores das escolas públicas e privadas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puéperas; povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.