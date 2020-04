Uma polêmica tomou conta das redes sociais de Arapongas nesta quarta-feira (15), por conta de imagem feita durante uma live e que mostra o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, usando uma máscara para limpar o telefone celular.

O prefeito explica que as cenas foram tiradas de contexto, e considera o caso uma fake news. Confira a resposta do prefeito no vídeo: